Broniący tytułu polscy siatkarze w niedzielę (13 września) rozegrają swój trzeci mecz w grupie B mistrzostw Europy w Sofii, a ich przeciwnikiem będzie Macedonia Północna. Biało-czerwoni są zdecydowanym faworytem tej potyczki, która rozpocznie się o godz. 18.

Podopieczni trenera Nikoli Grbicia w czwartek w swoim pierwszym spotkaniu pokonali Portugalię 3:0, a w sobotę równie pewnie wygrali z Izraelem. Macedończycy natomiast w dwóch dotychczasowych meczach ponieśli porażki po 0:3 z Bułgarią i Ukrainą.

Zespół Macedonii Północnej jest najniżej notowany w grupie B – zajmuje 55. miejsce w rankingu FIVB.

Polska mierzyła się z tym rywalem dosyć niedawno – w poprzedniej, niezwykle udanej dla niej edycji europejskiego czempionatu. Biało-czerwoni w 2023 roku grali z Macedończykami w fazie grupowej w Skopje i pokonali ich bez straty seta. Kilkanaście dni później zostali mistrzami kontynentu.

Prowadzący w światowym rankingu Polacy to jeden z głównych faworytów również tegorocznej edycji ME, nie tylko bowiem bronią tytułu, ale są też zwycięzcami tegorocznej Ligi Narodów. W podobnej sytuacji byli trzy lata temu – najpierw wygrali LN, a dwa miesiące później drugi raz w historii zostali mistrzami Europy.

Współorganizatorami ME są Finlandia, Rumunia, Bułgaria, gdzie w Sofii fazę grupową i pucharową do ćwierćfinałów rozgrywają biało-czerwoni, oraz Włochy, które – w Mediolanie – gościć będą decydujące spotkania.