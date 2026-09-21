W siedzibie żagańskiego magistratu podpisano list intencyjny z Agencją Bibliotek, Kultury i Sportu z norweskiego Bergen. Projekt dotyczy przyszłych działań inwestycyjnych i tak zwanych zadań miękkich związanych z funkcjonowaniem pałacu książęcego.

To także pierwszy krok związany z nawiązaniem współpracy agencji z Żagańskim Pałacem Kultury. Jak zaznacza burmistrz Sławomir Kowal rozmowy mają wypracować założenia dalszej współpracy. – To również wymiana informacji i dobrych praktyk. Mówimy także o remontach w siedzibie księżnej Doroty – dodaje włodarz miasta:

Przewodnicząca norweskiej delegacji Julie Songstad Andersland podkreśla, że celem spotkania są również konsultacje dotyczące sposobów angażowania lokalnej społeczności w tworzenie kultury:

Dodajmy, że podobne porozumienia Norwegowie podpisali także z władzami Poznania i Starachowic.