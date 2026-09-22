Nikt nie chce kupić od miasta budynku po Miejskim Centrum Kultury przy ul. Drzymały 26. Tak wynika z zakończonego przetargu, do którego nie zgłosił się żaden zainteresowany. Magistrat wciąż dąży do sprzedaży i informuje o możliwości obniżenia ceny.

Przypomnijmy, cena wywoławcza byłej siedziby MCK, w zakończonym fiaskiem przetargu, wynosiła milion sześćset piętnaście tysięcy złotych netto.

Jeszcze w lipcu prezydent Gorzowa argumentował za sprzedażą budynku, wskazując na jego bardzo zły stan techniczny i brak pieniędzy w miejskiej kasie na jego remont:

Jak czytamy w komunikacie Urzędu Miasta : „W zależności od zainteresowania, decyzja o trybie i warunkach sprzedaży budynku przy ulicy Drzymały 26 zostanie podjęta po 30 października br..”