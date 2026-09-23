Gozdnica aspiruje do dołączenia do Europejskiego Szlaku Ceramiki. W miejscowości prowadzonych jest wiele działań nawiązujących do dawnej tradycji. Podczas gozdnickiego pleneru ceramicznego zaprezentowano propozycję przyszłego budynku galerii sztuki.

Wizualizację przygotował szczeciński architekt Maciej Gardiasz. Jak podkreśla były student profesora Ryszarda Wilka, honorowego obywatela Gozdnicy jest to projekt składającej się z dwóch części. – Oczywiście od prezentacji, do realizacji jest daleka droga, ale pomysł się spodobał miastu – zaznacza architekt:

W prestiżowym gronie Europejskiego Szlaku Ceramiki znalazły się do tej pory dwa polskie miasta, Bolesławiec i Włocławek. Gozdnica czyni starania, aby zostać trzecim ośrodkiem ceramicznym tej rangi.