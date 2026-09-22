Dziesięć zespołów z zachodniej Polski wystąpi w czasie 13. Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów, jaki w najbliższy weekend odbędzie się w Sławie. W niedzielę, po mszy świętej o dziewiątej, zorganizowane zostaną przesłuchania, a po nich ogłoszenie wyników konkursu. – Wystąpią chóry prezentujące wysoki poziom artystyczny – mówi Krystyna Szulęcka, współorganizatorka festiwalu.

Dzień wcześniej, bo w sobotę o dziewiętnastej, w sławskim pałacu z piosenkami Krzysztofa Krawczyka wystąpi zespół „Moderato” z Zielonej Góry.