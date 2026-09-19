Powiat międzyrzecki przekazał notarialnie gminie Przytoczna fragment działki gruntowej z drogą prowadzącej do Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie. Przekazanie tego fragmentu drogi, umożliwi gminie przeprowadzenie długo oczekiwanego remontu całej drogi prowadzącej ze wsi Rokitno, aż do DPS.

– Dopóki to był powiatowy fragment drogi to odpowiadał za nią powiat, a nam nie wolno wykonywać remontów na drogach innych właścicieli – tłumaczy zasadność zamiany Bartłomiej Kucharyk, wójt Przytocznej.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z oczekiwaniami samorządu droga do DPS w Rokitnie powstanie do końca przyszłego roku.