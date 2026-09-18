Rozpoczęło się trzydniowe święto Żagania. Jarmark Świętego Michała organizowany jest już po raz 30. Miejską przestrzeń wypełniły stoiska przedsiębiorców i rękodzielników. Co roku świętowanie rozpoczyna korowód maszerujący ulicami w kierunku podzamcza, a po nim dzielenie się z mieszkańcami chlebem.

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Jarmark Świętego Michała/Fot. Krzysztof Gonera 1 z 25 - +

Organizatorzy przygotowali na ten czas wiele wydarzeń, warsztatów czy koncertów. W tym roku na scenie głównej będzie wiele gwiazd. – Na najmłodszych czeka wielkie wesołe miasteczko, a na smakoszy strefa gastronomiczna. To jarmark inny niż poprzednie. Zachęcamy do wspólnej zabawy. To bardzo bogata w atrakcje impreza – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

– Jarmark w Żaganiu to już tradycja, bo odbywa się od wielu lat. Już sam korowód pięknie wyglądał – mówią mieszkańcy, ale i odwiedzający miasto:

Do Żagania przyjechało wielu wystawców. Każdy ma swoją własną ofertę i liczy na zainteresowanie klientów:

Na czas trwania jarmarku swoje propozycje przygotowały także wszystkie instytucje sportu i kultury.