Telefon polowy używany w Legionach Polskich czy najnowocześniejsze radiostacje wykorzystywane we wrześniu 1939 roku – między innymi taki sprzęt będzie można zobaczyć jutro (19.09.2026) w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie. Jednostka organizuje w sobotę „Dzień z historią wojskowej łączności II RP” w ramach Muzealnej Akademii Wiedzy.

Wystawę sprzętu łączności z okresu II Rzeczpospolitej uzupełni literatura i dokumenty z epoki.

Wydarzenie rozpocznie się o 10.00 i potrwa do 16.00. O 13.00 będzie można wysłuchać prelekcji pt. „Łączność WP w II RP, czyli sprzęt wykorzystywany przez polskich łącznościowców w latach 1918 – 1939”. Wykład wygłosi pułkownik Mieczysław Hucał, prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Jutro będzie także okazja do przejażdżki zabytkowym transporterem opancerzonym BTR-152.