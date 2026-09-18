Jesienne prace gospodarskie, dawne zwyczaje i tradycyjne smaki wsi – to wszystko będzie czekać na Zielonogórzan w niedzielę (20 września) w skansenie w Ochli. 20 września 2026 Muzeum Etnograficzne zaprosi mieszkańców na wydarzenie „U progu jesieni”. Całość potrwa od 11.00 do 16.00.

Mówi Tadeusz Woźniak, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli:

Głównym punktem wydarzenia będzie widowisko „Łupaczka z tańcem, czyli żniwa kukurydziane po bukowińsku” w wykonaniu Zespołu Górali Bukowińskich „Watra” z Brzeźnicy. W programie znalazły się też rodzinne warsztaty. Mieszkańcy sprawdzą, jak przetwarza się len, czy wykorzystuje produkty pszczele:

Na terenie skansenu w niedzielę pojawią się również stoiska regionalnych producentów i twórców. Otwarta zostanie także wystawa „Ubrani w tradycję”, która zaprezentuje zbiory strojów ludowych oraz po raz pierwszy udostępnianą kolekcję biżuterii ludowej. Tadeusz Woźniak był gościem Rozmowy o 9.00.

Wysłuchaj całej rozmowy: Tadeusz Woźniak, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli