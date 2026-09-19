Kończy się termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skwierzynie. Obecnie w kolejnych częściach budynku trwają prace związane z dociepleniem ścian oraz wykończeniem i malowaniem elewacji.

– Równolegle prowadzone są prace przy dociepleniu dachu – mówi Zbigniew Moraczyński, zastępca burmistrza Skwierzyny.

Całkowita wartość zadania to 4,6 mln złotych, ale 85 procent stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.