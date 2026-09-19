W pałacu w Lipnej w gminie Przewóz jutro odbędą się Dni Otwartych Ogrodów. W planach między innymi zwiedzanie rezydencji, warsztaty oraz wystawy i spacer po folwarku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Organizatorzy zaplanowali także symboliczne sadzenie ceramicznych róż w ogrodzie różanym. Jak zaznacza dyrektorka Gozdnickiego Domu Kultury, który współtworzy imprezę spotkanie jest nawiązaniem do Europejskich Dni Dziedzictwa. – Program obejmuje również pokazy filmowe i tworzenie w glinie – dodaje Paulina Sobieszkoda:

Początek wydarzenia godzina 12.00.