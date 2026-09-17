60 zawodników bierze udział w 42. Mistrzostwach Polski Strażaków w Tenisie Stołowym, które odbywają się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.

Druhowie rywalizują w trzech kategoriach: indywidualnej, drużynowej i seniorskiej. Najlepsi z nich otrzymają puchar i tytuł mistrza kraju.

Do Zielonej Góry przyjechali strażacy m.in. z Rzeszowa, Białegostoku i Katowic:

42. Mistrzostwa Polski Strażaków w Tenisie Stołowym potrwają do piątku.