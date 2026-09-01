Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleninie zbierają pieniądze na aparaty powietrzne. Urządzenia pozwalają na wykonywanie działań gaśniczych przy dużym stężeniu dymu. Mundurowi nie czekają z założonymi rękami i zbierają złom i elektrośmieci.

Na jednym z portali internetowych ogłoszona została także zbiórka na 4 takie aparaty. Jak zaznacza zastępca naczelnika OSP w Jeleninie Michał Czura potrzeb jest wiele.

– Gmina pomogła w zakupie węży pożarniczych. Brakuje jeszcze między innymi motopompy szlamowej i pływającej – dodaje strażak:

OSP Jelenin liczy 16 aktywnie działających i przeszkolonych strażaków.