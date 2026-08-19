Końcówka wakacji i wrzesień 2026 – szkoleniowe w grafiku zielonogórskich strażaków. Jutro (20.08.2026) służby mają zaplanowane ćwiczenia w Sulechowie, gdzie działa jedna z miejskich jednostek.

– Miejscem będzie szpital – mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej straży pożarnej:

Kolejne ćwiczenia zaplanowane są we wrześniu. Wezmą w nich udział także strażacy ochotnicy. Część strażaków zawodowych będzie też doskonalić umiejętności na poligonie w Wędrzynie:

Przypomnijmy, w czasie wakacji miały miejsce m.in. ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze na lotnisku Zielona Góra–Babimost, a także na trasie S3. Służby ćwiczą np. scenariusze związane z ratowaniem osób przygniecionych przez walec drogowy, naczepę czy betonowe prefabrykaty.