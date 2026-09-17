Zwiększenie prędkości pociągów, budowa nowych torów oraz przyspieszenie składów z Zielonej Góry do Gorzowa Wielkopolskiego – województwo lubuskie inwestuje w nową i bezpieczniejszą kolej. W ciągu najbliższych kilku lat Polskie Koleje Państwowe i samorządy będą realizowały szereg inwestycji, które mają na celu usprawnienie siatki połączeń w naszym regionie.

– Mieszkańcy województwa lubuskiego zasługują na lepszą komunikację kolejową – podkreśla Grzegorz Potęga, wicemarszałek województwa lubuskiego:

Docelowo pociąg między dwoma lubuskimi stolicami ma jechać około godziny. Jak mówi Michał Pyzik z programu Port Polska, inwestycja jest bardzo złożona:

– Programy inwestycyjne realizujemy także w innych miejscach zachodniej ściany kraju – dodaje Paweł Pleśniar, pełnomocnik zarządu spółki PKP:

Warto dodać, że aktualny czas przejazdu pociągiem z Zielonej Góry do Gorzowa wynosi średnio około dwie godziny.