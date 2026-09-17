W ramach odbywającego się ćwiczenia „Dzielny Bóbr-26” w Żaganiu przeprowadzono jeden z epizodów tak zwanych działań niekinetycznych. Była to zainscenizowana sytuacja związana z zabezpieczeniem i ewakuacją dóbr kultury.

Największy sprawdzian roczny Czarnej Dywizji to nie tylko forsowanie rzeki i strzelania. Jak zaznacza podpułkownik Andrzej Pągowski w obliczu zagrożenia konfliktem wojsko wypełnia także inne zadania. – To na przykład współpraca z burmistrzem i innymi służbami, aby wesprzeć administrację publiczną w ewakuacji dóbr kultury – dodaje przedstawiciel Międzynarodowego Ośrodka Szkoleń i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu:

– Nasza rola, to współdziałanie z wojskiem i reagowanie na zagrożenia – podkreśla komendant Straży Miejskiej Sławomir Borecki:

– Takie scenariusze powinny być systematycznie ćwiczone, aby wejść w pewien nawyk działania – zaznacza Krzysztof Dulski z Żagańskiego Stowarzyszenia Ratowania i Ochrony Zabytków:

– Takich epizodów poddawanych sprawdzeniu jest w ćwiczeniu więcej. Wszystko po to, aby stale sprawdzać płynność współdziałania z instytucjami samorządowymi – zaznacza podpułkownik Marcel Podhorodecki szef biura prasowego federacji ćwiczeń pod nazwą „Czarny Obrońca-26”:

Dodajmy, że ćwiczenie „Dzielny Bóbr-26” potrwa do 25 września.