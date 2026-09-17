Ponad 300 tys. – tylu Polaków zesłano na Syberię w czasie II wojny światowej. Dzisiaj, na starej części zielonogórskiego cmentarza, odbyły się uroczystości upamiętniające wszystkich deportowanych. Uczestniczyły w nich władze wojewódzkie i samorządowe, żołnierze, potomkowie Sybiraków oraz mieszkańcy miasta. Nie zabrakło także uczniów lokalnych szkół.
Jak mówi Wacław Mandryk, prezes zielonogórskiego oddziału Związku Sybiraków, w najbliższym czasie zostanie m.in. odświeżona strefa pamięci na nekropolii przy ul. Wrocławskiej:
Jednym z uczestników uroczystości był 103-letni płk. Jan Dziewulak, który został zesłany na Syberię w wieku 9 lat:
– Chcemy przekazywać pamięć o Sybirakach młodym pokoleniom – podkreśla Marek Kamiński, wiceprezydent Zielonej Góry:
Tomasz Nesterowicz, wicewojewoda lubuski, ma osobistą historię związaną z Rodziną Sybiracką:
Warto dodać, że w wyniku rosyjskich zsyłek Polacy trafiali m.in. na tereny dzisiejszego Kazachstanu i Kraju Krasnojarskiego.
Czytaj także:
Niemiecka prasa chciała zrzucić odpowiedzialność na Polaków za agresję Sowietów (wywiad)
Niemiecka prasa pisała o rzekomych aktach sabotażu ze strony Wojska Polskiego czy o polskich samolotach, które miały przekroczyć granicę ze Związkiem Sowieckim. Była to próba zrzucenia odpowiedzialności na stronę...Czytaj więcejDetails