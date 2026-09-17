Jutro o 20.30 żużlowcy Gezet Stali Gorzów w spotkaniu rewanżowym o 7 miejsce w PGE Ekstralidze podejmą zespół Krono-Plastu Włókniarza Częstochowa. W tym sezonie będzie to czwarty mecz o ligowe punkty między tymi zespołami. Poprzednie pewnie wygrywali gorzowianie.
Zadanie jest o tyle ułatwione, że stalowcy przystąpią do spotkania z czteropunktową zaliczką z wygranego meczu pod Jasną Górą. Co prawda w czwartek podczas turnieju DMPJ w Toruniu w groźnie wyglądającym upadku uczestniczył Oskar Chatłas, a w półfinałowym turnieju ligi duńskiej w swoim drugim wyścigu upadł Mathias Pollestadt, to trener Piotr Paluch zapewnia, że obaj będą gotowi do jazdy w piątkowy wieczór.
Awizowane składy:
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa:
1. Sebastian Szostak
2. Jaimon Lidsey
3. Jakub Miśkowiak
4. Mads Hansen
5. Rohan Tungate
6. Alan Ciurzyński
7. Bartosz Śmigielski
Gezet Stal Gorzów:
9. Paweł Przedpełski
10. Kewin Nycz
11. Oskar Chatłas
12. Charles Wright
13. Anders Thomsen
14. Hubert Jabłoński
15. Adam Bednar