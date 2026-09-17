Jutro o 20.30 żużlowcy Gezet Stali Gorzów w spotkaniu rewanżowym o 7 miejsce w PGE Ekstralidze podejmą zespół Krono-Plastu Włókniarza Częstochowa. W tym sezonie będzie to czwarty mecz o ligowe punkty między tymi zespołami. Poprzednie pewnie wygrywali gorzowianie.

Zadanie jest o tyle ułatwione, że stalowcy przystąpią do spotkania z czteropunktową zaliczką z wygranego meczu pod Jasną Górą. Co prawda w czwartek podczas turnieju DMPJ w Toruniu w groźnie wyglądającym upadku uczestniczył Oskar Chatłas, a w półfinałowym turnieju ligi duńskiej w swoim drugim wyścigu upadł Mathias Pollestadt, to trener Piotr Paluch zapewnia, że obaj będą gotowi do jazdy w piątkowy wieczór.

Awizowane składy:

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa:

1. Sebastian Szostak

2. Jaimon Lidsey

3. Jakub Miśkowiak

4. Mads Hansen

5. Rohan Tungate

6. Alan Ciurzyński

7. Bartosz Śmigielski

Gezet Stal Gorzów:

9. Paweł Przedpełski

10. Kewin Nycz

11. Oskar Chatłas

12. Charles Wright

13. Anders Thomsen

14. Hubert Jabłoński

15. Adam Bednar