Weszło w w życie rozporządzenie MSWiA, które daje nowe uprawnienia straży miejskiej i gminnej w Polsce. Formacja zyskuje narzędzia do natychmiastowego karania sprawców w obszarach, które dotychczas wymagały zaangażowania policji lub skierowania spraw do sądu. – Zgodnie z nowymi przepisami strażnicy będą mogli skuteczniej egzekwować prawo w niektórych sferach życia – mówi Dariusz Rączkowski, komendant nowosolskiej formacji.

Najbardziej dotkliwe finansowo zmiany uderzają w kierowców i pieszych lekceważących zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Funkcjonariusze za takie wykroczenia mogą nakładać mandaty od dwóch do nawet trzech tysięcy złotych.