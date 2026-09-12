W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu rozpoczęło się szkolenie podstawowe dla kandydujących do służby w jednostkach OSP. Zajęcia odbywać się będą przez kilka tygodni w weekendy.

W kursie bierze udział 30 osób. Jak zaznacza brygadier Paweł Grzymała spotkania obejmują teorię, po której zaplanowano ćwiczenia praktyczne. – Przed młodymi ludźmi dużo wiedzy do opanowania, którą zweryfikuje egzamin końcowy. Jego ukończenie jest konieczne, aby móc brać w przyszłości udział w akcjach ratowniczych – dodaje oficer:

Egzamin teoretyczny to test składający się z 50 pytań. Po nim nastąpi sprawdzenie umiejętności praktycznych kursantów.