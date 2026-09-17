Strażacy podsumowują tegoroczne wakacje. W Zielonej Górze i powiecie zielonogórskim liczba pożarów była o około 40 procent niższa niż rok temu. Pozostałe miejscowe zagrożenia, przede wszystkim wypadki, utrzymały się natomiast na podobnym poziomie.

Mówił o tym na antenie Radia Zielona Góra mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskich strażaków:

Strażacy odnotowują też więcej fałszywych alarmów. Jak podkreśla rzecznik, większość z nich to jednak zgłoszenia mieszkańców, którzy w dobrej wierze informują służby o sytuacjach, które wydają im się niebezpieczne.

Wysłuchaj całej rozmowy: mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskich strażaków