Prezydent Gorzowa i prezes Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego wręczyli dziś klucze i umowy pierwszym najemcom budynku przy ulicy Przemysłowej.

Inwestycja właściwie dobiegła końca, trwają jeszcze drobne prace wykończeniowe na terenie parkingu. – To inwestycja , która nie tylko odmieniła tę część miasta, ale także życie naszych mieszkańców – mówił prezydent Jacek Wójcicki:

Pierwsi lokatorzy nie ukrywali wzruszenia:

Inwestycja rozpoczęła się w styczniu ubiegłego roku i miała trwać do końca tego roku. – Udało nam się zakończyć jeszcze przed terminem – dodaje prezes GTBS Tomasz Gierczak:

Do końca września klucze otrzymać mają już wszyscy najemcy budynków, tak by od 1 października mogli już w nim zamieszkać. W bloku przy ul. Przemysłowej znajdują się jedno-, dwu- i trzypokojowe mieszkania.