Gorzowski Oddział Zakładu ubezpieczeń Społecznych obchodzi 50-lecie istnienia. Z tej okazji w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowano galę, podczas której nagrodzono wyróżniających się pracowników.

Mówi dyrektor gorzowskiego oddziału Barbara Rampold:

Wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Jesteśmy od 50 lat. Twoje jutro. Nasza misja”. Na gali obecny był między innymi prezes ZUS Liwiusz Laska, którego zapytaliśmy o ocenę gorzowskiego oddziału:

Dzisiejsze uroczystości zakończyło posadzenie przed siedziba ZUS w Gorzowie – renety landsberskiej – odmiany jabłoni wyhodowanej w Landsbergu.