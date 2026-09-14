II Festiwal Renety Landsberskiej i miodu odbędzie się w sobotę (19 września) na ryneczku przy ul. Jerzego w Gorzowie. Na mieszkańców czekać będą lokalne smaki, miód, muzyka, warsztaty i atrakcje dla całych rodzin.

Bohaterką wydarzenia będzie Reneta Landsberska, czyli odmiana jabłoni związana z naszym miastem. W czasie festiwalu będzie można kupić jej certyfikowane sadzonki i poznać ich historię. Nie zabraknie także degustacji miodów i spotkań z gorzowskimi pszczelarzami, którzy w tym roku świętują 80-lecie działalności swojego koła. W programie znalazły się również pokazy kulinarne, występy artystyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz dorosłych. Wśród przygotowanych potraw znajdą się m.in. gęś nadwarciańska z dodatkiem jabłka i zupa zakwaszana renetą. Mówi Joanna Kasprzak-Perka, prezes Gorzowskiego Rynku Hurtowego:

Z obecności pszczelarzy podczas tegorocznego festiwalu zadowolony jest Piotr Woźniak, prezes koła pszczelarzy w Gorzowie:

Obchodzony w najbliższy weekend jubileusz szkoły nie przeszkodzi uczniom i nauczycielom z gorzowskiego Zespołu Szkół Gastronomicznych pojawić się w sobotę na ryneczku – zapewnia Dawid Tillmann, wicedyrektor szkoły:

W czasie festiwalu nie zabraknie występów artystycznych. Na scenie zobaczymy m.in.: podopiecznych Młodzieżowego Domu Kultury. Mówią Karolina Wojtasik i Maria Szupiluk z MDKu:

II Festiwal Renety Landsberskiej i miodu odbędzie się w sobotę, 19 września w godzinach 10:00–16:00 na ryneczku przy Jerzego. A więcej na ten temat także w naszej popołudniówce dziś po godz. 16:00.