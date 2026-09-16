Prezydent Karol Nawrocki w piątek (18 września) spotka się z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą – poinformował w środę szef BBN Bartosz Grodecki. Dodał, że rozmowa będzie dotyczyć bieżącej sytuacji bezpieczeństwa.

W piątek 18 września prezydent RP spotka się z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą

– napisał na platformie X Grodecki.

Dodał, że rozmowa będzie dotyczyć „bieżącej sytuacji bezpieczeństwa oraz środków podejmowanych w związku z ostatnimi wydarzeniami”.

Jednym z tematów spotkania będzie również współdziałanie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

– zaznaczył szef BBN.

Grodecki przekazał również, że przed spotkaniem prezydent zapoznał się z analizą przygotowaną przez BBN.

Po spotkaniu Biuro przygotuje rekomendacje dotyczące dalszych działań systemowych

– zapowiedział Grodecki.