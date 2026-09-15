Służby wyeliminowały jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne drona zabezpieczonego w poniedziałek (14 września) przez wojsko w Rusinowie koło Jarosławca – przekazał PAP rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz.
O zlokalizowaniu przez wojsko i służby hydrograficzne w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca (Zachodniopomorskie) i podjęciu drona z morza poinformował w poniedziałek (14 września) po południu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podał, wstępne oględziny wskazują, iż jest to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Według niego, dron najprawdopodobniej został utracony przez Rosję podczas prób manewrów nad Morzem Bałtyckim. Minister obrony zaznaczył, że coraz więcej danych wskazuje, iż Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera.
Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz powiedział we wtorek PAP, że „służby wyeliminowały jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne drona zabezpieczonego w poniedziałek przez wojsko”.
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Dzisiaj pod nadzorem prokuratora dalej będą prowadzone czynności. Z uwagi na późno porę i warunki atmosferyczne badania pod kątem obecności materiałów wybuchowych zaplanowano na wtorek
– podkreślił.
Jak dodał, „miejsce jest zabezpieczone”. Zaznaczył, że dron został przetransportowany w bezpieczne miejsce od linii brzegowej.
Do znalezienia w Bałtyku drona doszło dzień po rosyjskich atakach dronowych w zachodniej Ukrainie, w bezpośredniej bliskości polskiej granicy.
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