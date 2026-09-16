Wojsko wydobyło, zbadało i zneutralizowało elementy znalezionego na plaży w Rusinowie drona, które mogły stanowić zagrożenie – przekazał PAP rzecznik Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz. Dron został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych.

W wyniku podjętych działań, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, wydobyto, zbadano, a następnie zneutralizowano elementy drona, które mogły stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego

– przekazał PAP rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz.

Z uwagi na wyeliminowanie zagrożenia na obecność materiałów wybuchowych podjęto BSP i zabezpieczono do dalszych badań laboratoryjnych

– dodał.

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Ppłk Rozkosz przekazał, że identyfikacja bezzałogowego statku powietrznego (BSP) to efekt wspólnych działań biegłych specjalistów Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej, Sekcji Neutralizacji Grupy Pirotechnicznej Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, Grupy Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji, żołnierzy Jednostki Wojskowych Komandosów oraz żołnierzy Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Ustce.

We wtorek (15 września) przekazał też, że służby wyeliminowały też jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne drona zabezpieczonego w poniedziałek przez wojsko.

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Informuję, że w dniu 15 września 2026 r. w wyniku wspólnych działań biegłych specjalistów Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej, Sekcji Neutralizacji Grupy Pirotechnicznej Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, Grupy Samodzielnych Pododdziałów… pic.twitter.com/YwwCLuwWTs — Żandarmeria Wojskowa (@Zandarmeria) September 16, 2026

TVN24 poinformował, że dron został około godziny 2.20 w nocy z wtorku na środę wywieziony z plaży przez wojsko.

O zlokalizowaniu przez wojsko i służby hydrograficzne w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca (Zachodniopomorskie) i podjęciu drona z morza poinformował w poniedziałek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak podał, wstępne oględziny wskazują, iż jest to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Według niego dron najprawdopodobniej został utracony przez Rosję podczas prób manewrów nad Morzem Bałtyckim. Minister obrony zaznaczył, że coraz więcej danych wskazuje, iż Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera.