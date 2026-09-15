Żarskie Stowarzyszenie 42 Pułku Zmechanizowanego i 11 Brygady Zmechanizowanej ma już 25 lat. Z tej okazji 19 września w Łęknicy odbędzie się jubileuszowe spotkanie. W planach między innymi spacer po Parku Mużakowskim i rozmowy pokoleń.

11 lat temu ufundowano także sztandar stowarzyszenia. Jak zaznacza Waldemar Kotula, były oficer z żarskiego garnizonu historię jednostek wojskowych zlokalizowanych na wjeździe do miasta tworzyło wiele osób. – Zapraszamy byłych żołnierzy i miłośników wojska do świętowania – dodaje podpułkownik rezerwy:

W tym roku przypada także 81 lat od utworzenia żarskich koszar. Więcej na temat jubileuszu znaleźć można w mediach społecznościowych wpisując nazwę Moc Tradycji.