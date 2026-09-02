W centrum Lubska zakończono przebudowę infrastruktury drogowej. Roboty poprzedzone były wymianą starej sieci wodociągowej. Inwestycja objęła kilka ulic w samym sercu miasta. Zadanie realizowane było przy wykorzystaniu dofinansowania.

Wraz z zakończeniem prac przywrócono pierwotną organizację ruchu. Burmistrz Janusz Dudojć przypomina kierowcom, aby zwracali uwagę na znaki drogowe i nie jeździli na pamięć. – Po długich i uciążliwych robotach wraca dawny porządek na drogach – dodaje włodarz gminy:

Kolejne prace to wymiana wodociągu przy ulicy Witosa.