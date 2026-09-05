Przy nowym żłobku przy ulicy Korczaka w Lubsku powstanie ogród sensoryczny. Placówka przygotowuje się do otwarcia budynku i są kolejne plany, aby uatrakcyjnić to miejsce. Jest już opracowany wstępny projekt.

Pomysł uzyskał aprobatę burmistrza. Jak zaznacza Karolina Samosionek główny specjalista do spraw funkcjonowania żłobka, plac zabaw już powstał, a po nim będzie właśnie przestrzeń sensorycznych doświadczeń dla dzieci. – Oczekujemy wyceny na wykonanie ogrodu – dodaje zarządzająca żłobkiem:

W lubskim żłobku miejsce znajdzie blisko 50 dzieci.