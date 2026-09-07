Lubsko modernizuje sieć wodociągową przy ulicy Witosa. To kolejny odcinek wymiany starej instalacji na terenie miasta. Zadanie wykonują Lubskie Wodociągi i Kanalizacje. Prace mają zwiększyć przepustowość rurociągu.

W ramach robót montowane są rury o większej średnicy. Jak podkreśla burmistrz Janusz Dudojć inwestycja pozwoli także na podłączenie nowych odbiorców. – To przede wszystkim wymiana starej instalacji na nową, co oznacza mniej potencjalnych awarii – dodaje włodarz gminy:

Kolejne prace obejmą ulicę Działkową i Szpitalną.