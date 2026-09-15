Gmina Dąbie chce mieć wirtualną strzelnicę. Pomóc ma w tym ogólnopolski program „Strzelnica w każdym powiecie”, realizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. To dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na budowę i wyposażenie strzelnic. Z programu ma korzystać młodzież szkół ponadpodstawowych, organizacje proobronne oraz formacje uzbrojone.

– Warto skorzystać, bo dofinansowanie do takiej inwestycji może przekroczyć nawet 100 tysięcy złotych – mówi Bogdan Zaraza, wójt gminy Dąbie.

Dodajmy, że w tegorocznej edycji programu „Strzelnica w każdym powiecie” MON pozytywnie rozpocztrzył 55 wniosków o dofinansowanie. Wśród nich są wnioski gmin: Lubniewice, Szczaniec i Zielona Góra.