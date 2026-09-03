Dobiega końca adaptacja i wyposażanie żłobka numer 2 przy ulicy Korczaka w Lubsku. Koszt inwestycji włącznie z utrzymaniem placówki przez 3 lata to 6 milionów złotych. Docelowo znajdzie tam opiekę blisko 50 dzieci.

Karolina Samosionek główny specjalista do spraw funkcjonowania żłobka zaznacza, że po zakończeniu robót budowlanych złożone zostały już meble i ruszyło sprzątanie. – Planujemy dzień otwarty dla rodziców i dzieci, jednak najpierw musimy przejść odbiory prowadzone przez straż pożarną sanepid – dodaje zarządzająca przygotowaniami do uruchomienia obiektu:

Będzie to drugi żłobek w Lubsku.