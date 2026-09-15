Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Polska wzmacnia ochronę przejść granicznych z Ukrainą. Dowództwo Generalne RSZ wyjaśniło, że prace obejmują m.in. budowę posterunków obserwacyjno-strażniczych w pobliżu granicy Polski z Ukrainą, w Dorohusku, Medyce i Korczowej.

Kosiniak-Kamysz o działaniach na rzecz wzmocnienia przejść granicznych poinformował we wtorkowym wpisie na platformie X.

Wzmacniamy ochronę naszych przejść granicznych z Ukrainą. Ostatnie dni pokazują, że działania Rosji zagrażają bezpieczeństwu całej Europy. Zgodnie z decyzją naszego rządu wzmacniana jest m. in. infrastruktura wykorzystywana przez Straż Graniczną. Żołnierze 18. Pułku Saperów realizują już zadania, dzięki którym wzmocnione będą posterunki i infrastruktura w pobliżu granicy Polski z Ukrainą

– napisał szef MON.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych dodało – również na platformie X – że żołnierze 4. i 18. Pułku Saperów realizują zadania w ramach projektu Tarcza Wschód, związane z budową umocnień granicznych z wykorzystaniem zestawów fortyfikacyjnych hesco-bastion.

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Prowadzą również działania w zakresie wsparcia inżynieryjnego na rzecz Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, obejmujące budowę posterunków obserwacyjno-strażniczych w pobliżu granicy Polski z Ukrainą, w Dorohusku, Medyce i Korczowej

– poinformowało Dowództwo Generalne.

Hesco-bastiony to składane kosze z drucianej siatki otoczonej wytrzymałą tkaniną wypełnione np. piaskiem. Buduje się z nich tymczasowe umocnienia. Zastąpiły worki z piaskiem.

W nocy z soboty na niedzielę w trakcie nocnych ataków Rosji na Ukrainę w bezpośredniej bliskości granicy z Polską odnotowano dwa uderzenia dronów Geran-5. W wyniku jednego z nich uszkodzona została lokomotywa pociągu relacji Kijów-Warszawa, który znajdował się 2 km od granicy z Polską na stacji Jagodzin. Drugi dron uderzył w stację benzynową w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin.

Na specjalnej, pilnej odprawie w niedzielę wieczorem premier Donald Tusk podkreślił, że eskalacja działań Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy.

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W poniedziałek Tusk spotkał się z szefami MON, MSZ, MSWiA, ministerstwa finansów, ministrem-koordynatorem służb specjalnych i z dowódcami Wojska Polskiego i służb mundurowych. Rozmowy dotyczyły kolejnych działań na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa polskich granic.