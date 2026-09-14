Żużlowcy Stali Gorzów zostali zwycięzcami Drużynowego Pucharu Ekstraligi 500Rcc. W ostatniej 16 rundzie w Zielonej Górze, najlepszy był Falubaz Zielona Góra 26 pkt przed Stalą Gorzów 24 i Motorem Lublin oraz Unią Leszno po 17.
W tegorocznym cyklu Stal Gorzów zgromadziła 80,5 punktu. Na drugim miejscu GKM Grudziądz 57, a trzecie miejsce zajął Falubaz 51,5 punktu:
Zwycięzcy 16. rundy żużlowcy Falubazu Zielona Góra przypieczętowali zdobycie brązowych medali w tegorocznym cyklu Drużynowego Pucharu Ekstraligi 500Rcc:
Wyniki 16 rundy w Zielonej Górze:
Zielona Góra 26 pkt.
Marcel Czyżniejewski 9+1 (3,1,2*,3)
Julian Wronecki 5+1 (1,2*,1,1)
Kajetan Jarosiewicz 12 (3,3,3,3)
Gorzów 24 pkt.
Michał Głębocki 7+1 (2*,-,3,2)
William Forstner 5+1 (3,1,-,1*)
Damian Bełtowski 7+1 (2,-3,2*)
Sasza Hlib 5+1 (0,2*,3)
Lublin 18 pkt.
Kacper Szewczyk 9 (1,3,3,2)
Filip Kopacz 2+1 (0,1*,1,0)
Ignacy Knop 7+1 (1,2*,2,2)
Leszno 18 pkt.
Piotr Morawiak 7+1 (2*,0,2,3)
Dawid Oscenda 9 (3,2,2,2)
Paweł Silski (0,-,-,-)
Marcin Kuźniak 2+2 (1*,u,1*)
Toruń 17 pkt.
Bartosz Byszewski 12 (3,3,3,3)
Szymon Kazaniecki (1,0,0,0)
Kevin Orczykowski (1,1,2,0)
Wrocław 13 pkt.
Piotr Romański 6 (2,2,1,1)
Nikodem Martyniak 7 (0,1,3,3)
Maja Jona (0,0,0,0)
Częstochowa 10 pkt.
Alan Kielan 4 (1,w,3,w)
Tomasz Zyskowski 0 (0,0,0,0)
Adam Syguda 6 (2,1,1,2)
Zdjęcie Falubaz com.