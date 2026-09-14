Żużlowcy Stali Gorzów zostali zwycięzcami Drużynowego Pucharu Ekstraligi 500Rcc. W ostatniej 16 rundzie w Zielonej Górze, najlepszy był Falubaz Zielona Góra 26 pkt przed Stalą Gorzów 24 i Motorem Lublin oraz Unią Leszno po 17.

W tegorocznym cyklu Stal Gorzów zgromadziła 80,5 punktu. Na drugim miejscu GKM Grudziądz 57, a trzecie miejsce zajął Falubaz 51,5 punktu:

Zwycięzcy 16. rundy żużlowcy Falubazu Zielona Góra przypieczętowali zdobycie brązowych medali w tegorocznym cyklu Drużynowego Pucharu Ekstraligi 500Rcc:

Wyniki 16 rundy w Zielonej Górze:

Zielona Góra 26 pkt.

Marcel Czyżniejewski 9+1 (3,1,2*,3)

Julian Wronecki 5+1 (1,2*,1,1)

Kajetan Jarosiewicz 12 (3,3,3,3)

Gorzów 24 pkt.

Michał Głębocki 7+1 (2*,-,3,2)

William Forstner 5+1 (3,1,-,1*)

Damian Bełtowski 7+1 (2,-3,2*)

Sasza Hlib 5+1 (0,2*,3)

Lublin 18 pkt.

Kacper Szewczyk 9 (1,3,3,2)

Filip Kopacz 2+1 (0,1*,1,0)

Ignacy Knop 7+1 (1,2*,2,2)

Leszno 18 pkt.

Piotr Morawiak 7+1 (2*,0,2,3)

Dawid Oscenda 9 (3,2,2,2)

Paweł Silski (0,-,-,-)

Marcin Kuźniak 2+2 (1*,u,1*)

Toruń 17 pkt.

Bartosz Byszewski 12 (3,3,3,3)

Szymon Kazaniecki (1,0,0,0)

Kevin Orczykowski (1,1,2,0)

Wrocław 13 pkt.

Piotr Romański 6 (2,2,1,1)

Nikodem Martyniak 7 (0,1,3,3)

Maja Jona (0,0,0,0)

Częstochowa 10 pkt.

Alan Kielan 4 (1,w,3,w)

Tomasz Zyskowski 0 (0,0,0,0)

Adam Syguda 6 (2,1,1,2)

Zdjęcie Falubaz com.