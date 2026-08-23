PTTK-us – to imię nowego Bachusika, który został dzisiaj odsłonięty przed siedzibą Polskiego Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczego przy ul. Kupieckiej. Figurka powstała z okazji 75-lecia działalności tej grupy w Zielonej Górze. Bachusik ma na głowie tradycyjną czapkę wędrowną a na jego szyi wisi kompas – symbol turystyki pieszej.

W uroczystym odsłonięciu wzięli udział członkowie PTTK z całej Polski, którzy przyznają, że Zielona Góra jest bardzo interesująca:

Jak mówi Waldemar Osypiński, prezes zielonogórskiego oddziału PTTK, zainteresowanie turystyką pieszą rozpoczęło się w latach 70. ubiegłego wieku:

Podczas tego weekendu odbywa się także 53. Centralny Zlot Krajoznawców PTTK. – Chcemy przekazać sobie cenne wskazówki – podkreśla Danuta Cierpisz, przewodnicząca Lubuskiego Porozumienia Oddziałów PTTK:

– PTTK-us nawiązuje zarówno do tradycji turystycznych, jak i do motywów winiarskich – dodaje Artur Wochniak, twórca Bachusika:

Dodajmy, że wycieczki PTTK odbywają się co tydzień.