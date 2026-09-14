Trampkarze Lechii Zielona Góra odnieśli pierwsze zwycięstwo w tym sezonie Centralnej Ligi Juniorów U-15. W ramach czwartej kolejki pokonali na własnym terenie Odrę Opole 2:1.

Goście prowadzili od 17 minuty, ale szybko wyrównał Aleksy Woźniak. W 58 minucie gola na wagę trzech punktów dla Lechii zdobył Michał Luszawski. Mecz ocenia trener Zielonogórzan, Michał Grzelczyk:

Więcej o meczu i dotychczasowych występach Lechii w CLJ U-15 we wtorkowym magazynie „Nasza piłka” (godz. 17:20) w Radiu Zielona Góra i na rzg.pl.