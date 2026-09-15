Współpraca samorządu powiatowego w Krośnie Odrzańskim z Nadleśnictwem Gubin zaowocuje remontem drogi. Trasa Chlebowo – łomy należy do powiatu, ale korzystają z niej także ciężkie pojazdy leśne, powodując jej degradację.

– Co ciekawe, wyremontowany zostanie środkowy odcinek tej liczącej kilka kilometrów drogi – mówi Anna Januszkiewicz, starosta krośnieńska.

U wojewody lubuskiego powiat krośnieński złożył wniosek o dofinansowanie remontu dwóch kolejnych odcinków drogi Chlebowo – Łomy; początkowego i końcowego. Pieniądze miałyby wpłynąć z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.