Zakończyła się przerwa techniczna w pływalni kompleksu Arena Żagań. Przez ten czas wykonano szereg prac i niezbędnych przeglądów w obiekcie. Zamontowano także nowe słupki startowe wykorzystywane podczas lekcji i zawodów pływackich.

Niecka basenowa ponownie napełniona została wodą. Przeprowadzono także konieczne badania. Prezes spółki Łukasz Kudła zaznacza, że przy tak intensywnym wykorzystywaniu obiektu takie zabiegi są konieczne. – Pracy przez dwa tygodnie jest wiele. Wszystko po to, aby zabezpieczyć użytkownikom jak najlepsze i bezpieczne warunki – dodaje przedstawiciel Areny:

Pieniądze na nowe słupki startowe pochodzą z programu „Lubuska Baza Sportowo-Rekreacyjna”.