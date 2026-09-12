W siedzibie Centrum Usług Społecznych w Niwicy w gminie Trzebiel rozpoczął działanie Klub Dobrostanu Dziecka. W placówce oferowana jest bezpłatna pomoc terapeutyczna i psychologiczna dla dzieci i ich rodziców.

Wsparcie zaplanowano dla 20 uczestników. Jak mówi zastępca dyrektora centrum Agnieszka Mikulska zostali oni podzieleni na grupy wiekowe. – Co ważne udział we wszystkich aktywnościach jest darmowy. W ramach spotkań prowadzone są także zajęcia sensoryczne – dodaje przedstawicielka CUS:

Ważna informacja dla rodziców chcących zapisać dziecko. Nie jest wymagane orzeczenie od specjalisty.