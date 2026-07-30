Na stronie internetowej gminy Trzebiel pojawiła się nowa funkcja. Korzystając z niej można zobaczyć jakie inwestycje zostały wykonane w poszczególnych sołectwach gminy, jakie trwają, a jakie są planowane.

– Jako samorząd często spotykamy się z zarzutami, że niektóre miejscowości są faworyzowane, że jest tam więcej inwestycji. Strona internetowa, na której można sprawdzić takie informacje, rozwieje te wątpliwości – mówi Tomasz Sokołowski, wójt gminy Trzebiel.

Na stronie są zdjęcia inwestycji, ich wartość oraz wielkość pozyskanych na zadanie pieniędzy zewnętrznych. Strona jest na bieżąco aktualizowana.