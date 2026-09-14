Po zderzeniu samochodu osobowego i ciężarówki został wstrzymany ruch na drodze krajowej nr 92 na wysokości wsi Bucze, w pow. świebodzińskim. Rannego kierowcę auta osobowego pogotowie zabrało do szpitala – poinformował asp. sztab. Marcin Ruciński z KPP w Świebodzinie.
Z komunikatu Punktu Informacji Drogowej zielonogórskiego oddziału GDDKiA wynika, że do wypadku doszło w poniedziałek przed godz. 15 na 34. kilometrze DK92, to jej odcinek między Torzymiem a Świebodzinem.
W związku z blokadą drogi, policjanci skierowali ruch na objazd autostradą A2.
Na miejscu trwa ustalanie przyczyny wypadku. Został w nim poszkodowany kierowca osobowego Forda, którego pogotowie zabrało na badania do szpitala. Kierowca ciężarowego DAF-a biorącego udział w tym zdarzeniu drogowym nie odniósł obrażeń
– powiedział PAP asp. sztab. Ruciński.
Dodał, że droga może być zablokowana jeszcze przez około dwie godziny.
AKTUALIZACJA Z GODZINY 17.41
Policjanci przywrócili ruch na drodze krajowej nr 92 na wysokości wsi Bucze w powiecie świebodzińskim.
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