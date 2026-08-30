Pracownicy Centrum Usług Społecznych w Trzebielu przeprowadzili się do nowej siedziby. Budynek po dawnej szkole w Niwicy został wyremontowany i przystosowany do nowej funkcji. Zadanie w części zostało dofinansowane.

Budynek został dostosowany do potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami. Jak podkreśla wójt gminy Tomasz Sokołowski w dotychczasowej lokalizacji w siedzibie urzędu nie było już wystarczającej przestrzeni dla pracowników i mieszkańców korzystających z usług centrum:

W przyszłym roku planowane jest zagospodarowanie terenu przy obiekcie.