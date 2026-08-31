Mieszkańcy Zajączka w gminie Trzebiel mogą korzystać z nowej siłowni plenerowej, a najmłodsi z tyrolki. Urządzenia zamontowano przy świetlicy wiejskiej. To kolejne starania sołectwa, aby uatrakcyjnić miejsce spotkań mieszkańców.

Plac przy obiekcie został przejęty klika lat temu od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jak podkreśla zarządzająca sołectwem Zajączek-Tyliczki Aurelia Duszeńko teren ten sukcesywnie będzie zagospodarowywany. – Jest mały plac zabaw, są ławki, a teraz doszły nowe instalacje – zaznacza sołtys:

– Mamy jeszcze kolejne pomysły. Wybudowana zostanie między innymi altana – mówi Aurelia Duszeńko:

Sołectwo Zajączek-Tyliczki liczy 282 mieszkańców.