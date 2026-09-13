Od jutra na poligonach w Żaganiu i Wędrzynie rozpoczyna się ćwiczenie z wojskami pod kryptonimem „Dzielny Bóbr”. Weźmie w nim udział kilka tysięcy żołnierzy z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

To jeden z najważniejszych tegorocznych sprawdzianów dowództwa i podległych jednostek wojskowych. Jak zaznacza rzecznik prasowy Czarnej Dywizji major Artur Pinkowski szkolenie to jest częścią cyklu ćwiczeń pod nazwą „Czarny Obrońca 26”:

– To nie tylko taktyka i strzelania, ale także działania niekinetyczne – dodaje oficer:

Ćwiczenie potrwa do 25 września.