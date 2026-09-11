W sobotę Skwierzyna zaprasza na świętowanie darów Puszczy Noteckiej.

To plenerowa impreza zachwalająca walory puszczy i rosnących w niej smakołyków. W tym roku wydarzenie dla miłośników grzybów, leśnej przyrody i dobrej zabawy odbędzie się na boisku sportowym w Świniarach koło Skwierzyny. W programie znalazły się atrakcje dla całych rodzin m.in.: konkursy, występy czy pokazy ptaków drapieżnych i psów myśliwskich. Zaprasza Wojciech Kowalewski, burmistrz Skwierzyny:

W czasie święta będzie można też wziąć udział w koncercie sygnalistów myśliwskich:

Szczegóły plan tegorocznego święta podgrzybka znajdziecie na załączonym plakacie.