W swoim drugim i ostatnim meczu Memoriału Romana Wysockiego w Szczecinie koszykarze Zastalu Zielona Góra przegrali z miejscowym Kingiem 92:101 (29:24, 14:28, 27:28, 22:21). To element przygotowań do nowego sezonu, który rusza w ostatni weekend września.

Zielonogórzanie nieźle weszli w mecz – po pierwszej kwarcie prowadzili 29:24. W drugiej odsłonie gospodarze przejęli inicjatywę i na półmetku spotkania King miał dziewięć punktów przewagi (52:43).

W drugiej połowie gospodarze potrafili odjechać na 15 punktów, by na początku czwartej kwarty mieć zaledwie trzy „oczka” więcej od Zastalu. Tak było na sześć i pół minuty przed końcem meczu. Wtedy jednak Szczecinianie opanowali sytuację – dużo dał im niezwykle skuteczny Zahir Porter, który rzucił 24 punkty. Dla Zastalu najczęściej trafiali Trazarien White (17), Gauthier Denis (15), Veljko Brkić oraz Beau Beech (obaj po 12).

Dodajmy, że w pierwszym meczu turnieju Zastal pokonał USK Praga 93:63, a wczoraj gospodarze ulegli Czechom 94:98. Wszystkie trzy zespoły mają zatem po jednej wygranej, a dzięki najlepszemu bilansowi małych punktów zwycięzcą memoriału została drużyna z Zielonej Góry.

Punkty dla Zastalu: White 17, Denis 15, Beech 12, Brkić 12, Garrison 9, Matczak 9, Solomon 6, Mazurczak 6, Sulima 4, Wójcik 2, Galewski 0, Majewski 0.

O meczu mówi kapitan Zastalu, Andy Mazurczak:

A tak cały turniej podsumował szkoleniowiec Zielonogórzan, Arkadiusz Miłoszewski:

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