Było o krok od finansowej tragedii. Pracownica banku udaremniła próbę oszustwa. Seniorka prawie straciła tysiące złotych.

Obiecywał wspólne życie, ale miał problem z przesyłką zawierającą pieniądze i złoto. W taką historię uwierzyła starsza kobieta z powiatu gorzowskiego. Seniorka była już w banku, żeby zapłacić ponad 7000 złotych rzekomych dodatkowych opłat za przesyłkę, która miała utknąć na Litwie. Miała numer konta i wszystkie potrzebne dane do przelewu. Na szczęście sytuację dobrze oceniła pracownica banku, która w porę wezwała policjantów. Dzięki temu udało się zapobiec utracie oszczędności.

– Funkcjonariusze przypominają, by w kontaktach na odległość z nieznajomymi zachować rozsądek. Nigdy nie wiemy, kto jest po drugiej stronie. Budowanie przez oszustów historii, by stać się wiarygodnym, może trwać nawet kilka tygodni. – apeluje Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie