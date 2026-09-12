Piłkarze ręczni Zewu Świebodzin pokonali na wyjeździe Real-Astromal Leszno 24:20 na inaugurację nowego sezonu w I lidze.
Do przerwy zespół Kamila Nogajewskiego prowadził w tym spotkaniu 14:11.
Piłkarze ręczni Zewu Świebodzin pokonali na wyjeździe Real-Astromal Leszno 24:20 na inaugurację nowego sezonu w I lidze.
Do przerwy zespół Kamila Nogajewskiego prowadził w tym spotkaniu 14:11.
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