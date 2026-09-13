6. Piknik Zdrowia trwa nad Jeziorem Sławskim. Można odwiedzić stoiska placówek medycznych różnych specjalizacji, a także instytucje związane ze służbą zdrowia. – Chcemy mieszkańcom przybliżyć kontakt ze specjalistami – Tatiana Mikułko – Kozłowska z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

O problemach związanych z narządami ruchu można porozmawiać z doktorem Marcinem Szmyr z Lubuskiego Centrum Rehabilitacji w Świebodzinie.

Wśród uczestników pikniku dominują panie, które dbają o swoje zdrowie i żyją przez to dłużej niż panowie.

Piknik zdrowia nad Jeziorem Sławskim potrwa do siedemnastej.